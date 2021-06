Battlefield 2042: EA DICE illustra nel dettaglio gli scenari delle mappe

Premuratisi di potenziare i server di Battlefield 4 per far fronte all'aumento di giocatori multiplayer dopo il reveal del prossimo capitolo, i ragazzi di EA DICE apre una nuova sezione del sito di Battlefield 2042 per condividere tutta una serie di dettagli inediti sugli scenari delle mappe del kolossal FPS.

L'aggiornamento sulle ambientazioni che faranno da sfondo alla guerra del futuro di BF2042 arriva a stretto giro di posta dalle dichiarazioni di Daniel Berlin, Design Director di DICE: l'esponente della software house svedese ha specificato che la scelta di realizzare degli scenari enormi per Battlefield 2042 non è stata fine a se stessa, ma legata alla volontà degli sviluppatori di dare vita a un tipo completamente nuovo di level design basato sulla suddivisione degli scenari in "cluster di attività".

Orbitale - Kourou, Guyana francese : in questa corsa contro il tempo e le condizioni avverse combatterai nei pressi di un sito di lancio in prossimità della partenza di un razzo. Fai attenzione al fuoco nemico e alle tempeste in questa mappa dinamica

Clessidra - Doha, Qatar : combatti in una città abbandonata al deserto che la circonda. Enormi tempeste di sabbia e polvere imperversano continuamente, coprendo la luce naturale mentre combatti per il controllo di un convoglio intrappolato nelle sabbie mobili

Caleidoscopio - Songdo, Corea del Sud : in una metropoli all'avanguardia della Corea del Sud, spostati tra i grattacieli sfruttando i cavi e combatti tra le piazze che circondano l'iconico centro dati della città

Manifesto - Brani Island, Singapore : fai attenzione ai tornado tropicali e orientati nel labirinto formato dai container in questa zona commerciale, fondamentale per le linee di approvvigionamento americane

Abbandono - Alang, India : lungo una parte strategica della costa occidentale dell'India, vengono smantellate colossali navi incagliate. Combatti tra gli scafi di questi colossi mentre ti adatti alle letali tempeste

Fuga - Terra della Regina Maud, Antartide : spostati con cautela su questa mappa dinamica, dove l'estrazione petrolifera ha trasformato l'intera gelida area in una zona strategica. Sfrutta le cisterne di carburante distruttibili e i silo che, se distrutti, creano detriti e incendi permanenti

Rinnovamento - Deserto orientale, Egitto: in questa mappa campeggia un gigantesco muro, costruito per proteggere le preziose aree agricole create dall'uomo. Preparati a condizioni estreme, scendi in campo e conquista i punti d'accesso e gli enormi cancelli del muro

In calce alla notizia trovate i tweet condivisi da DICE nel presentare le schede sulle nuove mappe. A chi ci segue, ricordiamo che Battlefield 2042 è previsto in uscita per il 22 ottobre di quest'anno su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in una versione appositamente ottimizzata che, insieme all'edizione PC, consentirà l'accesso a partite multiplayer con 128 giocatori.