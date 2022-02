Battlefield 2042: EA ha fiducia in DICE perché è brava ad aggiustare giochi rotti

Sembra ormai essere una consuetudine per DICE quella di lanciare dei giochi in condizioni malconce per poi correggerli a suon di aggiornamenti nei mesi (o anni) successivi. Lo studio svedese lo ha fatto già diverse volte in passato e adesso è chiamato a compiere la stessa impresa con Battlefield 2042

A pensarlo non sono solamente i giocatori e i frequentatori abituali di forum e social, bensì anche la stessa Electronic Arts, che pare ormai essersi rassegnata a vedere la stessa storia ripetersi ogni volta. A causa dei risultati insoddisfacenti di Battlefield 2042 EA è stata costretta a tagliare le previsioni di guadagno, tuttavia la compagnia si è anche dimostrata fiduciosa nei confronti del futuro del gioco e delle abilità di DICE, che si è già dimostrata abile nell'aggiustare dei giochi rotti. Ad ammetterlo (controvoglia) è stato il CEO di EA in persona, Patrick Wilson, in risposta ad una domanda diretta che gli è stata posta durante l'incontro con gli azionisti di ieri notte: "Per quanto odi ammetterlo, DICE è riuscita a farlo già diverse volte: ritornare sui suoi passi, riprogettare le fondamenta e coinvolgere nuovamente la comunità dei videogiocatori. Sono bravi a fare questo".



DICE ci riuscirà ancora? La rinascita della produzione dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi, con l'arrivo di una serie di aggiornamenti correttivi e un importante appuntamento fissato all'inizio dell'estate, quando prenderà il via la Stagione 1 di Battlefield 2042.