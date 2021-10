Battlefield 2042: EA mette l'ultimo trailer 'non in elenco' per i troppi non mi piace

È ancora una volta polemica su Battlefield 2042 a causa dell'ultimo trailer dello sparatutto in prima persona targato EA DICE intitolato What A Time To Be Alive. A pochi giorni dalla pubblicazione del filmato sul canale ufficiale YouTube della serie, gli sviluppatori sono stati costretti ad impostare il video su 'non in elenco'.

Questa mossa è stata decisa in seguito all'ondata di dislike ricevuti da parte della community, la quale non ha apprezzato particolarmente l'esplosivo filmato in CGI. In poco più di due giorni sono infatti stati raggiunti i 2.300 mi piace e i 6.000 non mi piace, senza contare i commenti pubblicati dall'utenza che non contengono grandi elogi nei confronti del team di sviluppo. Un'accoglienza tanto negativa del video ha quindi spinto EA DICE a rimuovere dall'elenco il filmato, il quale può essere visualizzato esclusivamente da coloro i quali possiedono un link.

Si tratta di una reazione completamente opposta a quella avuta sui social nel corso delle ultime ore in seguito all'annuncio del primo personaggio non binario nella storia di Battlefield, il quale è stato accolto in maniera più che positiva dai giocatori.

In attesa di scoprire cosa accadrà con il trailer in questione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su Battlefield Hazard Zone, la modalità ispirata ad Escape From Tarkov.