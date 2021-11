Battlefield 2042: EA è più che soddisfatta dai feedback della beta

Nelle ultime settimane si è parlato spesso e volentieri della beta di Battlefield 2042, la quale non ha soddisfatto molti giocatori a causa di alcune problematiche. Sembra però che il team di sviluppo abbia apprezzato i feedback ricevuti e sia felice di come siano andati i test.

Ecco di seguito le parole di Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts che è intervenuto in una recente conferenza con gli azionisti:

"Credo che, a conti fatti, i feedback ricevuti dalla beta siano stati più che positivi. Abbiamo avuto delle conversazioni su specifici elementi della fase di test che non sono piaciuti. Saremo in grado di accogliere questi pareri e utilizzarli per migliorare il gioco. Ciò che abbiamo chiarito con la community è che quella messa a disposizione degli utenti era una vecchia build, nel frattempo il team sta continuando a lavorare sulla build finale e a migliorarla. Siamo fiduciosi sul risultato finale. Ritengo che quando si parla di numeri così elevati per un accesso anticipato, si debba interpretarli positivamente."

Stando quindi alle dichiarazioni di Wilson, tutti i pareri positivi e negativi sulla versione di prova del gioco hanno contribuito a migliorare il prodotto finale, in arrivo sul mercato tra pochi giorni. Vi ricordiamo infatti che lo sparatutto sarà disponibile a partire dal prossimo 19 novembre 2021 su PC, Xbox e PlayStation.

Sapevate che gli utenti EA Play e Xbox Game Pass potranno provare Battlefield 2042 gratis per 10 ore dal 12 novembre? Pare inoltre che EA voglia rendere free to play alcuni aspetti di Battlefield 2042.