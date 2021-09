Battlefield 2042, Early Access e Beta a ottobre? Spuntano le date su EA Origin!

Con il rinvio di Battlefield 2042, è inevitabilmente slittata anche la finestra di svolgimento dell'attesissima Open Beta dello shooter di casa Electronic Arts.

Le nuove date della sessione di prova non sono tuttavia state ancora comunicate dal team di sviluppo: una circostanza che non ha impedito agli insider di condividere ipotesi in merito. Particolarmente attivo è stato l'ormai più che noto Tom Henderson, che ha di recente predetto un annuncio imminente per lo svolgimento dell'Open Beta di Battlefield 2042. Ebbene, il leaker potrebbe averci preso anche questa volta.

A suggerirlo, è un avvistamento realizzato dalla redazione di mp1st, che riferisce di aver individuato un interessante riferimento tra le API di EA Origin. Nello specifico, il portale sarebbe in procinto di aggiornarsi con le informazioni associate alla sessione di prova di Battlefield 2042. Secondo il leak, l'Open Beta dello shooter dovrebbe svolgersi tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre 2021. I giocatori che hanno preordinato il titolo e i membri EA Play dovrebbero poter usufruire di un Accesso Anticipato, che dovrebbe tenersi tra mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre. Il preload per l'Early Access di Battlefield 2042 dovrebbe invece prendere il via alle ore 8:00 in punto di martedì 5 ottobre.



Ovviamente, ricordiamo che al momento non stiamo parlando di informazioni ufficiali, che tuttavia potrebbero non tardare ad arrivare.