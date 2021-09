Battlefield 2042: Early Access alla Beta rimosso dai bonus preordine su PS4

Qualcosa di molto strano è appena accaduto sul PlayStation Store, più precisamente nella scheda dedicata alla versione PS4 di Battlefield 2042: sono spariti tutti i riferimenti ad uno dei bonus preordine, ossia l'Accesso Anticipato all'Open Beta.

L'annuncio del rinvio della data di lancio di Battlefield 2042 non è purtroppo stato controbilanciato dalla divulgazione di informazioni precise sull'Open Beta, ancora priva di una data di inizio ufficiale. A rendere ancor più fumosa la situazione ci pensa la strana osservazione di cui vi abbiamo parlato in apertura: senza alcun apparente motivo, l'Accesso Anticipato alla Beta è stato rimosso dai bonus preordine della scheda di Battlefield 2042 per PS4. Nessun cambiamento, invece, per l'edizione next-gen per PS5, oltre che per le versioni Xbox.

In mancanza di una comunicazione da parte di Electronic Arts e DICE, è davvero difficile capire cosa sta succedendo. Che si sia trattato di un semplice errore? Oppure sono cambiati i piani? Sebbene appaia improbabile, la compagnia di sviluppo potrebbe aver preso la decisione di annullare la Beta sulla console old-gen - sulla quale, ricordiamo, arriverà una versione di Battlefield 2042 con il freno a mano tirato con mappe più piccole e un numero massimo di giocatori fissato a 64 piuttosto che a 128.

Mentre attendiamo delucidazioni, vi ricordiamo che Battlefield 2042 verrà lanciato il 19 novembre 2021 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Secondo l'insider Tom Henderson, l'Open Beta di Battlefield 2042 comincerà l'8 ottobre, con un Early Access fissato per il giorno 6.