Battlefield 2042, l'Early Access manda in crash Xbox Series X: crescono le segnalazioni

Sulle pagine del forum ufficiale di Electronic Arts si moltiplicano le segnalazioni di chi, avviando Battlefield 2042 in Early Access su Xbox Series X, riferisce di aver assistito a numerosi crash del gioco e della stessa console.

Il topic "Game crashes my Xbox Series X" aperto su EA Answers, infatti, sta accogliendo tantissimi messaggi di possessori della piattaforma Microsoft di ultima generazione che segnalano, appunto, l'impossibilità di fruire Battlefield 2042 a causa dei crash e dei riavvii forzati che stanno sperimentando nel corso della fase Early Access dello sparatutto targato EA DICE e Ripple Effect fruibile per 10 ore di prova su EA Play e Xbox Game Pass.

Nel tentativo di venire a capo del problema, i curatori del Supporto Ufficiale di EA stanno interagendo con molti di questi utenti per ricevere ulteriori informazioni e descrizioni dettagliate sugli errori riscontrati sperando, così facendo, di scoprire al più presto quali possano essere le cause dei crash lamentati. Al momento, non sembra emergere alcuna "soluzione tampone" per risolvere questo problema che, in base al resoconto fornito dagli utenti sul forum di EA, sta provocando sia la chiusura forzata del gioco con il ritorno alla dashboard dopo pochi minuti dal suo avvio che il ben più preoccupante riavvio automatico della console.