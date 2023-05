Battlefield 2042 Elite Edition esce questa settimana per un leak

billbil-kun torna a colpire: il celebre insider, dopo aver svelato in anticipo l'esistenza di Mortal Kombat 1, torna ora alla carica anticipando l'imminente uscita di Battlefield 2042 Elite Edition, nuova edizione dello sparatutto DICE ed Electronic Arts.

Secondo quanto riportato, Battlefield 2042 Elite Edition sarà disponibile dal 26 maggio 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, si tratterebbe di una sorta di riedizione premium con tutti i contenuti e gli aggiornamenti pubblicati fino ad oggi, non è chiaro però se ci saranno anche altri contenuti bonus.

Lanciato nel 2021, Battlefield 2042 non ha riscosso il successo sperato, il gioco ha venduto sotto le aspettative, tanto da convincere il publisher Electronic Arts a cambiare i piani per il futuro della serie, ora supervisionata da Vince Zampella. DICE inoltre ha creato un team per lavorare alla campagna single player dei nuovi Battlefield, segno di come questo aspetto venga tenuto in grande considerazione.

Il supporto a Battlefield 2042 continuerà anche nel 2024, ad oggi sono state lanciate quattro stagioni dal giugno 2022 e nuovi contenuti arriveranno nella seconda metà dell'anno e anche il prossimo anno, in attesa che Electronic Arts sveli un nuovo gioco della serie, apparentemente già da tempo in fase di sviluppo.