Battlefield 2042 Elite Edition è ufficiale: scopriamo prezzo e contenuti

Come largamente anticipato dai leak degli scorsi giorni, Electronic Arts ha annunciato in via ufficiale il suo Battlefield 2042 Elite Edition, nuova versione dello shooter in soggettiva firmato EA DICE.

Si tratta di un'edizione del gioco pensata principalmente per chi vuole iniziare a giocare da oggi oppure possiede il gioco da un bel po' ma non ha avuto tempo o voglia per sbloccare i vecchi contenuti. La particolarità di questa versione consiste infatti nella presenza di un bundle contenente tutti i principali contenuti relativi ai Battle Pass delle prime quattro stagioni, ovvero le armi, i gadget, i veicoli e gli operatori. Oltre al bundle in questione, l'Elite Edition include anche il set cosmetico Mondo Perduto.

Ecco di seguito l'elenco degli oggetti inclusi nel pacchetto in aggiunta al gioco base:

4 Specialisti

10 armi

6 veicoli

Set Specialista epico "Abbandonato" per Rao

Skin veicolo epica "Avvoltoio affamato"

Skin arma epica "Bando"

Battlefield 2042 può essere acquistato da chi non possiede il gioco alla cifra di 89,99 euro, invece tutti gli altri possono effettuare l'upgrade al prezzo di 29,99 euro.

Prima di lasciarvi al trailer dell'Elite Edition dello sparatutto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sulla Stagione 5 di Battlefield 2042, in arrivo tra pochi giorni.