Battlefield 2042: le enormi mappe sfrutteranno un nuovo tipo di level design

Nel corso della recente presentazione di Battelfield 2042 all'Xbox Showcase Extended, uno degli sviluppatori dello sparatutto in prima persona ha svelato una particolare caratteristica relativa alle mappe.

Stando alle parole di Daniel Berlin, Design Director di EA DICE, le vaste arene che faranno da sfondo agli scontri a fuoco non saranno semplicemente grandi. Sembrerebbe infatti che il team di sviluppo non abbia voluto semplicemente creare delle mappe più grandi, ma abbia anche voluto creare un nuovo tipo di level design.

Ecco di seguito le parole di Berlin:

"Abbiamo modificato il nostro modo di gestire il level design poiché non bastava creare mappe enormi e dividerle in punti d'interesse. Non funziona così. Quindi abbiamo avuto un approccio diverso con il level design che chiamiamo 'clustering'. Grazie al clustering possiamo mettere di fronte al giocatore un campo di battaglia grandissimo, al cui interno però si hanno diversi cluster di obiettivi."

Sembra quindi che EA DICE non voglia creare un'esperienza di gioco dispersiva e, al netto della vastità delle mappe, l'azione avverrà sempre in luoghi circoscritti grazie al sistema ad obiettivi delle modalità multiplayer.

