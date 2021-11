Battlefield 2042 e gli esplosivi numeri dell'Open Beta: 7,7 milioni di giocatori

Battlefield 2042 si prepara a scatenare la sua furia bellica su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One il prossimo 19 novembre 2021, e la possibilità che possa rivelarsi un grande successo commerciale sembrerebbe molto concreta a giudicare dai numeri relativi ai partecipanti alla Open Beta dello scorso ottobre diffusi da Electronic Arts.

Stando a quanto riportato nel report sui risultati finanziari di EA del Q2 2022, infatti, la prova aperta al pubblico ha attirato l'attenzione di ben 7.7 milioni di giocatori, desiderosi di sperimentare con mano le caratteristiche del nuovo FPS bellico di DICE in vista del debutto del gioco completo. Non solo: il CEO di EA, Andrew Wilson, specifica l'Early Access del gioco è stato il più grande mai registrato dalla compagnia nella sua storia, con 3.1 milioni di utenti attivi totali. L'Open Beta aveva messo a disposizione la modalità Conquista, ed è servita agli sviluppatori per ricevere feedback sugli aspetti meno convincenti del prodotto per rifinirlo in vista del day one.

Sebbene non ci sia certezza assoluta sul fatto che i numeri della beta possano tramutarsi in vendite effettive almeno nel breve periodo, il nuovo Battlefield parte sicuramente sotto buoni auspici in termini commerciali. In ogni caso ci saranno ulteriori 10 ore di prova gratis di Battlefield 2042 su EA Play e Xbox Game Pass dal 12 novembre, in contemporanea all'accesso anticipato al titolo completo per tutti gli acquirenti delle edizioni Gold o Ultimate.