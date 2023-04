Battlefield 2042: gli esplosivi scontri ravvicinati dell'evento Leviatano in video

Dando seguito alla promessa di supportare Battlefield 2042 almeno fino al 2024, EA DICE e Ripple Effect arricchiscono di contenuti l'esperienza multiplayer del celebre sparatutto con Leviatano, un evento pieno di sorprese per tutti gli appassionati.

La prima e, forse, più importante novità di Leviatano è rappresentata da Shutdown, una modalità 8 contro 8 in cui il ruolo delle classi è fondamentale: nel corso dell'evento sarà quindi possibile guardare il conflitto dal punto di vista di entrambe le fazioni, sabotando e proteggendo importanti obiettivi attraverso delle missioni con ricompense settimanali esclusive.

Come membri della task force d'èlite di Blasco, il nostro compito sarà quello di costringere i nemici alla ritirata sabotandone le postazioni. Il focus sui combattimenti ravvicinati di Shutdown viene ribadito dalle operazioni di attacco, protezione e infiltrazione da completare piazzando i dispositivi Lance per guadagnare i punti necessari alla vittoria.

La squadra dei difensori, dal canto suo, deve individuare ed eliminare i portatori dei Lance e impedire agli avversari di recuperare i Lance lasciati cadere dai propri compagni, non prima però di disinnescarli per evitare l'esplosione degli ordigni e la cattura degli avamposti. La modalità Shutdown sarà accessibile dalla schermata iniziale di Battlefield a partire dall'11 aprile: l'evento Leviatano si concluderà martedì 25 aprile.

Prima di lasciarvi al video e alle immagini che trovate in cima e in calce alla notizia, vi consigliamo di leggere la nostra guida con i trucchi per giocare a Battlefield 2042 appena approdato su PS Plus.