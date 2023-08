Battlefield 2042, un'evoluzione culminata su Game Pass: 'È stato un momento fondamentale'

Battlefield 2042 continua ad evolversi con le novità dell'evento Direttiva Arkangel, giunto a ridosso di poco tempo dalla notizia dell'arrivo della Stagione 6 dell'ultimo progetto della grande IP di DICE. Ripensando al processo evolutivo del titolo, il senior director McArthur ha espresso il suo punto di vista sul percorso di Battlefield 2042.

La chiacchierata che ha visto coinvolto in prima battuta il vertice del gruppo EA DICE ha trattato diversi temi, a partire dalla pubblicazione del gioco sino al suo arrivo sul Game Pass, definito da McArthur stesso come "un momento fondamentale". L'intervista è sopraggiunta in occasione della sempre più vicina "New Dawn", la Stagione che accoglierà una nuova ondata di contenuti per Battlefield 2042. Ciò nonostante, prima di arrivare sin dove il team di EA DICE è giunto adesso, "Battlefield 2042 non ha funzionato come speravamo".

È con questa affermazione che McArthur racconta le difficoltà dei primi mesi post-lancio: "abbiamo fatto un sacco di riflessioni a seguito dell'uscita del titolo. Credo molto nell'idea che il modo in cui si realizzi qualcosa si rifletta in ciò che viene creato. Così, quando abbiamo iniziato a pensare a come sistemare il gioco, abbiamo analizzato con attenzione non solo il prodotto in sé, ma anche il modo in cui lo abbiamo realizzato", e a tal proposito è stato fondamentale l'apporto dell'intero team e del desiderio di creare qualcosa che sapesse appagare tutti i giocatori.

Con il prosieguo delle Stagioni, EA DICE ha potuto notare un incremento di utenza attiva, la quale ha raggiunto un alto livello grazie all'uscita su Game Pass: "Sono un grande sostenitore di programmi come Game Pass e per noi è stato un momento importante [...]". Da quel momento, Battlefield 2042 ha aperto i propri battenti ad una platea ancor più ampia di prima, ed è per questo che nel mese di giugno EA DICE ha confermato che la Stagione 6 di Battlefield 2042 si farà.