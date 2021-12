Battlefield 2042 si evolve: mappa Exposure e modalità a 64 giocatori in arrivo

Dopo aver delineato il futuro della serie sparatutto con l'Universo di Battlefield, EA DICE e Ripple Effect si dicono intenzionate a evolvere l'esperienza di gioco di Battlefield 2042 con l'arrivo di una nuova mappa e di una modalità a 64 giocatori.

Un rappresentante di Electronic Arts intervenuto sulle colonne di GameSpot ha confermato le intenzioni di DICE sottolineando l'impegno della sussidiaria svedese nella realizzazione di Exposure, una nuova ambientazione che "eleverà il livello del design delle mappe": l'introduzione di questo nuovo scenario porterà il numero totale di mappe multiplayer ufficiali di Battlefield 2042 a otto (eccezion fatta, ovviamente, per le arene personalizzate di Portal).

Presumibilmente, insieme a Exposure assisteremo anche alla riformulazione delle meccaniche di gameplay e degli elementi che contraddistinguono l'attuale progressione delle sfide online delle restanti mappe, ma per averne la conferma definitiva bisognerà attendere l'arrivo delle future patch.

C'è però una certezza in tal senso ed è quella rappresentata dall'arrivo a breve di una modalità a 64 giocatori in risposta alle aspre critiche a Battlefield 2042 mosse dalla community sin dal lancio del kolossal FPS. La nuova modalità, a detta di EA, ridurrà l'area di gioco per portarla alle medesime dimensioni delle Sfide Conquista o Sfondamento disputate su console lastgen: così facendo, gli utenti dovrebbero partecipare ad attività più immersive e dare vita a battaglie meno dispersive. Nell'attesa di ricevere ulteriori dettagli sulle tempistiche di lancio di questi update, vi rimandiamo alla nostra recensione di Battlefield 2042 a firma di Alessandro Bruni.