Battlefield 2042: i fan sono delusi per i contenuti in arrivo con la Stagione 2

A poche ore di distanza dalla pubblicazione dell'update 1.5 di Battlefield 2042, il quale modifica una delle vecchie mappe e introduce una serie di novità legate agli operatori, il team di sviluppo ha anche diffuso un importante dettaglio in merito alla Stagione 2.

Durante una diretta streaming su Twitch, gli sviluppatori del controverso sparatutto in prima persona hanno confermato che il prossimo content update aggiungerà solo ed esclusivamente una mappa inedita. Tale dettaglio non è stato digerito dai tanti appassionati, i quali avrebbero voluto un maggior numero di arene al lancio della Stagione 2, la quale verrà accompagnata probabilmente anche da nuove armi e un nuovo operatore. Per quello che riguarda l'unica mappa in arrivo, EA DICE ha dichiarato che avrà dimensioni ridotte rispetto a quelle già presenti nel gioco, così da ridurre le lunghe passeggiate in attesa di uno scontro a fuoco.

Vi ricordiamo che la Stagione 1 di Battlefield 2042 dovrebbe concludersi il 1 settembre 2022 e, con tutta probabilità, assisteremo alla pubblicazione dell'aggiornamento gratuito con i nuovi contenuti nei giorni immediatamente successivi. In attesa di saperne di più sul futuro dello sparatutto, sulle nostre pagine trovate uno speciale sulle novità della Stagione 1 di Battlefield 2042.