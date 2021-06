Battlefield 2042: fase Alpha a luglio, la Beta solo per chi effettuerà il preordine

Battlefield 2042 sarà disponibile su PC e tutte le attuali console Sony e Microsoft a partire dal prossimo 22 ottobre, ma sarà possibile provare in anteprima il gioco a luglio, mese scelto da Electronic Arts per effettuare i test Alpha relativi al prossimo capitolo della serie DICE.

Sfortunatamente l'Alpha di Battlefield 2042 non sarà accessibile liberamente a tutti, ma si potrà giocare soltanto su invito da parte di DICE, che invierà in maniera randomica le mail ai giocatori di lunga data di Battlefield. Con questi test gli sviluppatori intendono verificare il bilanciamento del gameplay e le performance tecniche, con i giocatori che non potranno registrare nulla in merito alle partite della fase alpha. Inoltre, in questi test non sarà ancora possibile vedere nel dettaglio le textures delle mappe e i numerosi oggetti che le ricopriranno nel prodotto finale.

In aggiunta, DICE conferma che ci sarà anche una fase Beta poco prima del debutto del gioco sugli scaffali dei negozi fisici e virtuali. Tuttavia, come evidenziato anche nella nostra anteprima di Battlefield 2042, la Beta sarà disponibile solo per chi effettuerà il pre-order del titolo. Anche la Beta, quindi, sarà disponibile soltanto per un ristretto numero di giocatori e non accessibile a chiunque. A tal proposito, eccovi tutti i dettagli sulla Standard, Gold e Ultimate Edition di Battlefield 2042.