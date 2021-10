Battlefield 2042, giocatori preoccupati per le mancanze della Beta: la replica di DICE

Chi ha preso parte alla fase Beta di Battlefield 2042 ha notato la mancanza di alcune feature ritenute essenziali da parte della community dello sparatutto bellico. DICE è intervenuta per rasserenare i giocatori, confermando che diverse funzionalità saranno introdotte in tempo per il lancio definitivo.

Molti hanno lamentato, ad esempio, l'impossibilità di consultare la mappa generale dei campi di battaglia per poter avere una panoramica completa degli scontri e degli eventi in-game in tempo reale. A tal riguardo, DICE ha affermato che "la Grande Mappa, così come la chiamiamo internamente, è stata disabilitata nella Beta, ma l'abbiamo attivata nelle build attuali. Sarete in grado di consultarla in qualsiasi momento durante il gameplay, premendo il pulsante Visualizza/Touchpad su console o M su PC. Fornisce una panoramica immediata di dove si svolgono le battaglie, dove stanno combattendo i vostri compagni di squadra e la ripartizione in tempo reale delle bandiere all'interno di ciascun settore".



Non mancherà nemmeno il Commo Rose, un pratico strumento a schermo con cui potrete richiamare l'attenzione dei vostri compagni e richiedere le risorse di cui necessitate in uno specifico momento. Il meccanismo è mostrato all'interno del breve filmato riportato in apertura.

Seppur presente, il sistema di ping ha ricevuto non poche lamentele al termine della versione di prova del gioco. Anche in questo caso, DICE ha invitato a non preoccuparsi, dal momento che "al lancio, funzionerà in modo più reattivo quando eseguirete il ping di posizioni, risorse e soldati nemici".



Battlefield 2042 sarà pubblicato il 19 novembre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. DICE ha presentato l'intero elenco di Operatori disponibili al day one.