Battlefield 2042: i file dei test Alpha già caricati sui server PlayStation

Il prossimo EA Play, fissato per il 22 luglio 2021, si sta avvicinando sempre di più. Con grande probabilità Battlefield 2042 sarà uno dei protagonisti dell'evento digitale di Electronic Arts, dove è lecito attendersi nuove informazioni sul prossimo episodio della serie previsto per il prossimo 22 ottobre.

Sappiamo già che la fase Alpha di Battlefield 2042 si terrà a luglio e adesso sembra muoversi qualcosa a tal proposito: i file per l'Alpha del titolo DICE sono già stato caricati sui server di PlayStation. Il gioco è stato caricato con il nome fittizio di "LoremIpsum31", ma alcuni banner ed icone lasciano intendere che si tratta effettivamente di Battlefield 2042. Il download ha una dimensione di circa 38.5GB, con l'Alpha che sembrerebbe pensata esplicitamente per PS5, senza al momento alcuna chiara indicazione su una disponibilità anche su PS4.

Attualmente EA non ha ancora fornito comunicazioni ufficiali in merito alla partenza dei test, tuttavia il fatto che i file siano già stati caricati sui server PlayStation lascia intendere che non manchi molti per la partenza dell'Alpha, che ricordiamo sarà accessibile soltanto su invito e coinvolgerà solo una ristretta cerchia di giocatori. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti sul nuovo FPS bellico multiplayer di DICE potete leggere la nostra anteprima di Battlefield 2042.