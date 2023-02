Battlefield 2042: da Flashpoint a Camila Blasco, la Stagione 4 è piena di sorprese

Ci siamo lasciati giusto qualche settimana fa, quando vi abbiamo introdotto l’aggiornamento delle classi di Battlefield 2042, il quale ha stravolto in positivo il gameplay dell'FPS. Dopo aver migliorato questo aspetto del gioco, EA DICE si prepara al lancio della Stagione 4, la quale introdurrà una ricca serie di contenuti gratis.

Proprio come tutti i content update di BF2042, anche questa volta abbiamo avuto l’opportunità di trascorrere qualche ora in compagnia di una build di prova con tutte le novità della Stagione 4, Eleventh Hour, e siamo pronti a parlarvene nel dettaglio.

Un giro nel deserto

Sembra quasi superfluo confermare che, per l’ennesima volta, il focus dell’aggiornamento è tutto sulla nuova mappa, ambientata a Richtersveld (Sudafrica). Flashpoint, questo è il nome dell’arena di Eleventh Hour è una mappa desertica dalle dimensioni comparabili a quelle della splendida location svedese arrivata con la Stagione 3. Per la maggior parte della sua superficie, lo scenario sudafricano consiste in un’enorme distesa fatta di sabbia e rocce, sulle quali i veicoli possono trovare ampio spazio di manovra. Oltre ad essere un’ottima mappa per chi vuole sbizzarrirsi su carri armati e altri mezzi corazzati armati fino ai denti, Flashpoint consta di alcuni punti d’interesse che ospitano i punti di controllo nelle modalità ad obiettivi e rappresentano anche i luoghi nei quali si concentrano i conflitti più accesi.

Oltre ad una poderosa raffineria che ospita anche una struttura in metallo perfetta per i cecchini che vogliono tenere sotto tiro buona parte della mappa, il resto dei checkpoint non è altro che un agglomerato di container o piccole strutture in cui si possono alternare scontri al chiuso e all’aperto. Probabilmente il luogo più interessante di tutta Flashpoint è però la base sotterranea, alla quale si può accedere mediante un’enorme entrata circolare che consente persino ad un veicolo di fiondarsi giù ed iniziare a far fuoco, proprio come visto nel trailer di lancio della mappa. Ad esclusione di questa sorta di botola che dà vita a situazioni più movimentate, il resto della mappa non ci ha colpito sia dal punto di vista estetico che strutturale e, se dovessimo stilare una classifica delle arene provate, questa andrebbe a posizionarsi sotto tutte quelle pubblicate stagione dopo stagione.

Come ormai da tradizione, nel corso della Stagione 4 assisteremo anche all’arrivo di qualche piccolo intervento sulla conformazione di vecchie mappe: più nello specifico, Discarded e Hourglass subiranno un rework che potrebbe dare loro un nuovo look e al contempo modificare i vari checkpoint. Purtroppo non abbiamo potuto testare le nuove versioni di queste arene e dovremo attendere le prossime settimane per poterci fare un’idea sulla qualità dei rework.

Una specialista delle imboscate

Altra novità di rilievo di Eleventh Hour è la nuova specialista, Camila Blasco. Questo ricognitore proveniente dal Sudafrica non è il classico cecchino che predilige i combattimenti a lungo raggio, magari dall’alto di un edificio. Si tratta infatti di un personaggio studiato per sgattaiolare alle spalle dell’avversario e coglierlo di sorpresa, magari aprendo la via a tutti i compagni che stanno cercando di avanzare verso l’obiettivo.

Il tratto di Blasco è Ambush Expert, che funziona in maniera simile ad alcuni perk di Call of Duty, poiché fa sì che alcuni gadget come le torrette automatiche non possano agganciarla. Con un’abilità simile, è quindi possibile muoversi indisturbatamente laddove altri giocatori potrebbero incontrare più di qualche ostacolo per via della presenza delle strumentazioni posizionate. Come se non bastasse, il nuovo specialista ha in dotazione anche un utile giocattolo che prende il nome di X-6 Infiltration Device, un congegno posizionabile che funge da jammer e, di conseguenza, crea interferenze che confondono i radar e rendono innocui i veicoli e gli altri dispositivi elettronici.

Si tratta quindi di un personaggio della classe di Ricognizione che si gioca in maniera diversa da tutti i suoi compagni e che potrebbe ritagliarsi uno spazio nel meta per via della sua capacità di inibire qualsiasi oggetto sensibile ad un jammer ed evitare eventuali spam di questi elementi di gameplay.

Nuova potenza di fuoco

Come ogni stagione di Battlefield 2042 che si rispetti, anche la quarta va ad aumentare il numero di bocche da fuoco che si possono portare in trincea, tutte sbloccabili gratuitamente con il nuovo Battle Pass (che tra l’altro include alcune delle skin più belle fra quelle distribuite dal day one). Si parte dall’RTP-31, una mitragliatrice leggera che si distingue dagli altri LMG per via della cadenza di fuoco bassa e dal danno elevato, ottima per chi è dotato di buona precisione e vuole maggior controllo con uno di questi fucili dal generoso caricatore. Chi invece vuole adottare uno stile di gioco più aggressivo adorerà Super 500 e AC9: il primo è un fucile a pompa che occupa lo slot delle armi secondarie e il secondo è una mitraglietta dall’elevata cadenza di fuoco. In entrambi i casi si tratta di strumenti di morte letali a corto raggio e che possono essere utilizzati con una certa precisione anche senza mirare. Arriva poi il turno dell’RM68, un fucile d’assalto di ultima generazione la cui peculiarità risiede nella presenza di un silenziatore stock, ottimo per chi non vuole dare nell’occhio e preferisce agire nell’ombra.

Non hanno invece bisogno di presentazioni le due armi che sono state tirate fuori dal magazzino di Battlefield Portal e che, quindi, potranno essere utilizzate anche nelle modalità di gioco classiche. Stiamo parlando dell’SVD, fucile di precisione russo conosciuto anche come Dragunov, e del Type 88, la famosissima mitragliatrice leggera cinese. Non meno rilevante è l’introduzione di un nuovo gadget per le classi offensive, l’SPH Explosive Launcher. Parliamo di un lanciagranate adesive caratterizzato dalla riserva di munizione esigua. Questo strumento è davvero divertente da usare poiché il lancio degli esplosivi richiede una certa precisione, ma può dare grandi soddisfazioni sia per chi decide di utilizzarlo sui nemici al riparo per stanarli che per chi lo sfrutta per abbattere le pareti degli edifici e far uscire gli avversari allo scoperto.

A chiudere il cerchio vi è il CAV-Brawler, un veicolo corazzato parecchio interessante per via della sua dotazione, la quale lo rende un mezzo perfetto per gli scontri ravvicinati. Oltre ad avere dimensioni contenute e postazioni fisse con cui massacrare chiunque gli si pari davanti, questo veicolo è ricoperto da una spessa corazza che gli permette di resistere alle esplosioni di mine, C5 e granate di ogni tipo. Come potete immaginare, si tratta dell’alleato perfetto per chi vuole divertirsi in Flashpoint.

Tirando le somme, questa Stagione 4 di Battlefield 4 potrebbe sembra essere meno interessante rispetto ai precedenti aggiornamenti per via di una mappa non all’altezza di quelle proposte nell’ultimo anno e mezzo. In ogni caso è probabile che si tratti della stagione della ripresa, visto che ormai il gioco è incluso nel catalogo di tutti i principali servizi ad abbonamento e il prossimo mese farà parte della libreria di giochi gratis con PlayStation Plus Essential, fattore che siamo sicuri darà un importante boost al numero di giocatori connessi ai server.