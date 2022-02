Battlefield 2042 è un flop per colpa di Halo Infinite? Electronic Arts smentisce

Battlefield 2042 continua a far discutere, anche all'interno della stessa Electronic Arts. Negli scorsi giorni, dopo un meeting tra vari esponenti della compagnia, è emerso che Halo Infinite è stato citato tra i motivi del flop di Battlefield 2042, data la grande popolarità riscossa dalla beta multiplayer.

La motivazione ha avuto grande eco tra gli appassionati, ma sembra che le parole emerse siano state fraintese, almeno stando a quanto dichiara EA in un comunicato ufficiale inviato alla testata PCGamer. Sostanzialmente, il colosso americano spiega che non intendeva dare la colpa a giochi o fattori esterni per le problematiche di Battlefield 2042: "Le storie che sono state diffuse non riportano in maniera accurata il contesto della discussione, che era una profonda ed umile conversazione interna riguardo il lancio di Battlefield 2042. Riguardava gli insegnamenti appresi dalla vicenda e le prossime mosse che stiamo per effettuare, senza dare alcuna colpa a fattori esterni", spiega John Reseburg, Communications VP di EA.

Nelle scorse settimane EA ha tagliato le proprie previsione di guadagno per colpa di Battlefield 2042, che non è riuscito a raggiungere i risultati commerciali sperati dall'azienda. Nonostante ciò, DICE sta lavorando duramente per risollevare la situazione, e nei prossimi mesi dovrebbero arrivare aggiornamenti in grado di sistemare le problematiche tecniche persistenti, oltre all'inizio della Stagione 1.