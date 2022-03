Battlefield 2042: il flop ha insegnato a EA una grande lezione, come proseguirà la serie?

Battlefield 2042 era fra i titoli di punta di Electronic Arts per la fine del 2021, tuttavia le alte aspettative che il publisher nutriva nei confronti dello sparatutto sono state ampiamente disattese quando il gioco di DICE è arrivato sul mercato.

Il flop commerciale di Battlefield 2042 ha fatto sì che lo sparatutto abbia ad oggi una playerbase inferiore a Battlefield 5, 1 e 4. I server di gioco si sono rapidamente svuotati e l'entusiasmo per l'arrivo di un nuovo capitolo del franchise ha presto fatto posto alla delusione per un prodotto che è apparso da subito lacunoso e poco rifinito.

Tom Henderson - un affidabile insider del settore ben informato alla serie Battlefield - ha affermato in un articolo su Xfire che Battlefield 2042 viene definito internamente un flop e che DICE "annullerà molte delle modifiche" apportate alla serie nei suoi prossimi episodi. Sebbene non venga specificato dal leaker, è quindi possibile che elementi come le battaglie da 128 giocatori vengano abbandonate, così come gli Specialisti. In passato si è parlato di un nuovo Battlefield in stile hero shooter e vicino alla serie di Overwatch, ma sembra che DICE abbia completamente abbandonato i piani relativi a questo progetto.

Per quanto riguarda il futuro di Battlefield 2042, Henderson afferma che c'è un team centrale di sviluppatori che lavora su nuovi contenuti per il gioco mentre il resto di DICE inizia a lavorare sul prossimo gioco di Battlefield. Secondo quanto riferito, lo studio rilascerà almeno quattro nuovi specialisti insieme a quattro pass battaglia e arriveranno anche nuove mappe, armi, veicoli e modalità.