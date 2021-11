Battlefield 2042, framerate problematico su PS5 e Xbox Series X|S: l'analisi di DF

Digital Foundry ha messo le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Battlefield 2042 sotto la lente d'ingrandimento, ed il resoconto dei tech enthusiast britannici è sì positivo, ma con qualche riserva per quanto riguarda le prestazioni dello sparatutto bellico di DICE ed Electronic Arts.

Come sottolineato all'interno del filmato che trovate in apertura, Battlefield 2042 presenta una risoluzione di 3840x2160p su PS5 e Xbox Series X. Tecnicamente si tratta di un 4K dinamico in quanto si registrano cali fino a 1800p su PS5 e 2016p su Xbox Series X, ma ciò accade soltanto durante le fasi più concitate. Per quanto riguarda Xbox Series S, abbiamo invece i 2304x1296p, con cali sporadici fino ai 1080p.

Digital Foundry riconosce in Battlefield 2042 un discreto miglioramento grafico rispetto ai suoi predecessori, con un salto in avanti evidente nell'illuminazione, nella vegetazione, negli effetti particellari e climatici. I riflessi e l'occlusione ambientale, seppur di qualità, presentano alcune anomalie grafiche.

Passando al framerate, Digital Foundry si dice generalmente soddisfatta dei 60fps riscontrati su tutte e tre le console next-gen. I cali sono presenti, ma non inficiano in modo sostanziale l'esperienza di gioco. Ciò che invece preoccupa sono i picchi bassi legati al frame time, che giungono in modo completamente inaspettato e bloccano la scena per qualche frazione di secondo. Un problema non da poco in un titolo multiplayer online, specialmente se a questo si affianca quello del rubberbanding, anch'esso in grado di causare stutter e bloccare per qualche istante il movimento del giocatore. Al netto di un downgrade grafico e dell'impossibilità di giocare partite da 128 giocatori, è possibile scaricare le versioni PS4 e Xbox One per godere di un framerate generalmente più stabile.

Battlefield 2042 non è partito con il piede giusto in UK, dove ha venduto il 60% in meno rispetto a Battlefield V. Intanto i giocatori stanno sfruttando la modalità Portal di Battlefield 2042 per creare una Battle Royale.