Battlefield 2042 free-to-play? EA ci starebbe pensando

Electronic Arts starebbe prendendo in considerazione la possibilità di convertire parzialmente Battlefield 2042al modello free-to-play. È quanto affermato da Tom Henderson, insider molto vicino al mondo degli FPS che in questi mesi ha più volte dimostrato di essere affidabile.

Che Battlefield 2042 non se la stia passando molto bene, non è affatto un segreto. La fotografia fornita da Steam, piattaforma sulla quale si è verificato un vero e proprio esodo di giocatori verso Battlefield 1 e 5, non rappresenta un bel biglietto da visita, mentre basta farsi un giro sulle comunità online per leggere innumerevoli lamentele per la mancanza di contenuti, l'assenza di funzionalità considerate essenziali e bug di vario genere. Il clima in rete non è dei migliori: basti pensare che il subreddit di Battlefield ha rischiato la chiusura a causa della tossicità alimentata dalla frangia di videogiocatori delusi più arrembante.

Il primo comunicato di quest'anno di DICE ha mostrato un primo, timido segnale di rinnovamento con la promessa di introdurre la tanto richiesta scoreboard. In molti si aspettavano qualcosa di più, tra cui una roadmap chiara per i prossimi mesi, ma secondo Tom Henderson ciò non è avvenuto poiché all'interno dello studio ci sarebbe un po' di confusione. Secondo lo stesso insider, EA starebbe prendendo in seria considerazione la possibilità di convertire una modalità di Battlefield 2042 al modello free-to-play. La scelta potrebbe ricadere su Battlefield Portal, dal momento che Hazard Zone starebbe attirando solo poche centinaia di persone ogni giorno, dunque non sarebbe in grado di incentivare gli utenti ad acquistare eventualmente il pacchetto premium completo.

Ci troviamo chiaramente nell'ambito dei rumor e delle supposizioni. La verità è che non possiamo sapere esattamente come stanno le cose, pertanto tutta l'attenzione è ora rivolta al primo febbraio, quando EA terrà l'incontro con gli azionisti e comunicherà i dati finanziari dell'ultimo trimestre del 2021.