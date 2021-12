Battlefield 2042 e il futuro della serie: Tom Henderson parla di uno sviluppo travagliato

Si continua a parlare di Battlefield 2042 e in particolare continua a parlarne Tom Henderson, giornalista e insider apparentemente bene informato sul dietro le quinte della serie Electronic Arts e che ha deciso di rivelare alcuni dettagli sul travagliato processo di sviluppo del gioco.

A quanto pare DICE avrebbe perso molti membri del team durante il lancio di Battlefield V questo perchè EA stava cercando nuove idee per giochi Battle Royale e sparatutto ma i concept del team DICE non sono mai stati presi in considerazione dalla dirigenza, con il publisher interessato principalmente a "copiare quello che va più di moda" sempre stando alle parole di Henderson.

All'inizio del 2020 il gioco avrebbe subito alcuni tagli e molti contenuti sarebbero stati accantonati, di fatto Battlefield 2042 è nato come un gioco Battle Royale non legato alla serie ed è diventato un titolo del franchise intorno al periodo aprile/agosto 2020 mentre il concept originale è stato poi utilizzato per dare vita alla modalità Hazard Zone.

Nell'agosto 2020 la produzione è entrata nel vivo e questo vuol dire che Battlefield 2042 è rimasto in produzione sostanzialmente per 15 mesi e nel processo di sviluppo DICE si è resa conto di aver bisogno di supporto, tuttavia anche in questo caso le problematiche non sono state poche a causa delle difficoltà con l'engine e della scarsa esperienza dei team che si sono aggiunti al progetto nel marzo 2021.

DICE sta ora continuando ad aggiornare il gioco pur con uno sguardo al futuro, come sappiamo EA vuole creare un nuovo universo nel mondo di Battlefield, tuttavia diversi progetti sarebbero già stati scartati (come Battlefield Bad Company 3) e si guarda con interesse ad una modalità Battle Royale che potrebbe arrivare ne 2022.