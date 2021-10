Battlefield 2042, nuovo gameplay: infuria la guerra su Renewal, Breakaway e Discarded

Di ritorno dal futuro delineato dallo spot di Xbox Series X e Battlefield 2042, i ragazzi di EA DICE e Ripple Effect pubblicano un nuovo video "Deep Dive" incentrato sulle mappe Renewal, Breakaway e Discarded, tre dei sette scenari che saranno accessibili sin dal lancio dello sparatutto multiplayer.

Il filmato confezionato dalle sussidiarie di Electronic Arts ricorda come ogni ambientazione di BF2042 sia stata realizzata per garantire la migliore esperienza di gioco possibile in un contesto online con lobby da 128 utenti.

Ciascuno scenario bellico immaginato da DICE e Ripple Effect proporrà più aree di combattimento, ospitando in uno spazio di gioco unico tutte le attività e le sfide previste in funzione della modalità multiplayer scelta. Parallele e complementari a queste attività troveremo anche le sfide di Battlefield 2042 Hazard Zone, il modulo tra PvE e meccaniche survival ispirato a Escape from Tarkov, anch'esso disponibile dal lancio.

Prima di lasciarvi al trailer di cui sopra, vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile dal 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione ottimizzata. Qualora ve lo foste perso, vi riproponiamo l'ultimo filmato con cui il team di EA DICE ha mostrato gli Specialisti di Battlefield 2042 al gran completo.