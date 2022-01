Battlefield 2042: i giocatori stanno ottenendo XP infiniti con i bot zombie

Proprio qualche giorno fa via abbiamo parlato delle problematiche di Portal in Battlefield 2042, le quali richiedono un intervento degli sviluppatori per impedire che i giocatori accumulino troppa esperienza in questa modalità di gioco. A tal proposito, nelle ultime ore è stato scoperto un nuovo metodo per il farming di XP.

Lo stesso team di sviluppo ha introdotto di recente una nuova modalità personalizzata nel menu di Portal, la quale mette gruppi di giocatori contro orde di non morti rappresentate da soldati controllati dall'intelligenza artificiale che imbracciano solo ed esclusivamente un coltello. Come potete facilmente immaginare, sono in tantissimi i giocatori dello sparatutto con telecamera in prima persona ad approfittare di questa opportunità per accumulare senza limite i punti esperienza che servono a scalare i livelli e a sbloccare tutte le armi e i relativi accessori. Sebbene si tratti di bot facili da eliminare, questa modalità permette di ottenere mostrine ed esperienza proprio come le modalità classiche.

Non è chiaro se EA DICE stia per rimuovere o meno questa modalità, ma è probabile che a breve prenderà qualche provvedimento. Nel frattempo vi ricordiamo che, per via di alcune gravi problematiche relative alla stabilità, un giorno fa è stata rimossa una delle mappe di Battlefield 2042 dalle versioni PlayStation 4 e Xbox One.