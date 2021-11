Battlefield 2042: un glitch permette a Dozer di attraversare i muri

Manca ancora qualche giorno all'arrivo sugli scaffali di Battlefield 2042, ma da quasi una settimana il titolo EA DICE è in Early Access per tutti coloro i quali hanno acquistato le edizioni speciali o lo stanni provando grazie alle 10 ore di prova gratis per gli utenti EA Play. Ed è proprio così che è stato scoperto un grave glitch.

La problematica in questione ha a che fare con lo Specialista che prende il nome di Dozer, ovvero l'energumeno corazzato la cui abilità attiva gli consente di utilizzare un pesante scudo. Tramite una serie di passaggi molto semplici da mettere in pratica, alcuni giocatori stanno sfruttando l'abilità del personaggio per attivare un glitch grazie al quale si possono attraversare i muri in qualsiasi mappa e ottenere così un netto vantaggio sugli avversari non tanto per le eliminazioni ma per la conquista degli obiettivi.

Al momento non è chiaro se il team di sviluppo sia a conoscenza o meno del problema, ma è probabile che la sua diffusione in rete permetterà al glitch di arrivare alle loro orecchie, così che un fix possa entrare al più presto in lavorazione.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra il glitch in azione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'analisi di risoluzione e framerate di Battlefield 2042 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.