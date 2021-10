Battlefield 2042: grafica e risoluzione della Beta su PS4 e PS5 a confronto

Questa mattina sono stati ufficialmente aperti i server dell'Open Beta di Battlefield 2042 per tutti coloro i quali dispongono di un codice, hanno effettuato il preorder o sono abbonati a EA Play/Xbox Game Pass. L'arrivo della versione di prova ha permesso quindi ad alcuni utenti di mettere a confronto le diverse versioni dello sparatutto.

In questo caso di proponiamo un video confronto tra tutte le console Sony di vecchia e nuova generazione, dal momento che sul canale YouTube ElAnalistaDeBits è stato caricato un filmato di confronto fra PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PlayStation 5. Com'è possibile notare nel corso del filmato, le versioni di Battlefield 2042 per le macchine old gen si equivalgono dal punto di vista del dettaglio grafico e differiscono principalmente per la distanza visiva (lievemente maggiore su PS4 Pro) e per la risoluzione, la quale è si ferma a 1080p su PS4 e a 1620p su PS4 Pro. Su PS5, invece, a migliorare non è solo la risoluzione che raggiunge i 2160p (ovvero il 4K), ma anche la qualità delle texture e, più in generale, la resa visiva. A differenziare le console di vecchia e nuova generazione troviamo poi il framerate, poiché sebbene tutte e tre le versioni del titolo EA DICE puntino ai 60 fotogrammi al secondo, solo PlayStation 5 riesce a mantenere le promesse e PS4/PS4 Pro devono accontentarsi di continue fluttuazioni tra i 50 e i 60fps.

