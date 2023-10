Battlefield 2042 gratis fino al 16 ottobre: godetevi le novità della Stagione 6!

Electronic Arts annuncia che il suo Battlefield 2042 è free-to-play fino al 16 ottobre 2023, permettendo dunque a chiunque di poter giocare gratis allo sparatutto bellico multiplayer sviluppato da DICE e di godersi anche le sue ultimissime novità senza costi aggiuntivi.

Il periodo di prova gratuita non solo dà l'accesso a tutti i contenuti del gioco finora pubblicati, ma anche a quanto offerto dalla Stagione 6 Creazioni Oscure di Battlefield 2042 iniziata lo scorso 10 ottobre. La sesta stagione offre non solo una mappa dal design claustrofobico ispirata a passati scenari iconici di Battlefield, ma anche nuove armi ed un inedito Pass Battaglia composto da 100 livelli e ricco di succose ricompense tra gadget, equipaggiamenti e personalizzazioni.

Il periodo free-to-play di Battlefield 2042 fino al 16 ottobre è dunque l'occasione per sperimentare l'FPS di EA nella sua forma completa, un'ottima occasione soprattutto per chi non ha ancora mai avuto modo di sperimentare il più recente episodio della serie. Curiosamente, tra l'altro, la fase di prova gratuita coincide anche con il secondo weekend di Beta di Call of Duty Modern Warfare 3: in questo modo tutti gli amanti di FPS bellici votati al multiplayer avranno tantissimo con cui intrattenersi nei prossimi giorni: a quale gioco darete la priorità?