Battlefield 2042 gratis acquistando una GPU NVIDIA RTX serie 30 di INNO3D

In vista dell'arrivo dell'attesissimo Battlefield 2042, e come parte della già annunciata collaborazione con NVIDIA, Electronic Arts fornisce la possibilità di accaparrarsi una copia gratuita dello sparatutto bellico acquistando una GPU RTX serie 30.

Tra le schede grafiche prese in considerazione all'interno dell'offerta, prodotte dal partner di NVIDIA INNO3D, abbiamo GeForce RTX 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, e le schede 3090. NVIDIA prevede di offrire una "edizione standard di Battlefield 2042" con inoltre la possibilità di giocare durante il periodo di open beta. Non solo otterrete il gioco ma potrete anche sbloccare alcuni contenuti bonus in-game, tra cui la lama tattica Baku ACB-90, lo sfondo della profilo giocatore Landfall, l'etichetta Old Guard e il ciondolo per armi "Mr. Chompy".

Nelle prossime 24 ore giungeranno notizie riguardanti ulteriori collaborazioni che EA ha stretto con altri partner in vista del lancio di Battlefield 2042.



Riuscire a mettere le mani su una di queste GPU, in ogni caso, non sarà impresa semplice dal momento che da ormai svariati mesi persiste un grave di problema logistico e di produzione nel settore hardware che ha rallentato in maniera consistente il mercato delle schede grafiche.

Battlefield 2042 uscirà il 26 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Lo sparatutto supporterà NVIDIA DLSS e NVIDIA Reflex su PC.