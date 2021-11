Battlefield 2042, GTA Trilogy e Bright Memory Infinite: tutti i benefici del DLSS NVIDIA

Dopo aver assistito all'arrivo del DLSS in Hot Wheels Unleashed e Jurassic World Evolution 2, una nuova tornata di videogiochi riceve l'atteso supporto al DLSS. NVIDIA delinea tutti i benefici apportati dalla propria tecnologia di upscaling "intelligente" in Battlefield 2042, GTA Trilogy e Bright Memory Infinite.

Con la sempre più imminente partanze della fase Early Access di Battlefield 2042, il kolossal sparatutto di EA DICE e Ripple Effect riceve il pieno supporto alla tecnologia NVIDIA del DLSS e alla gestione dell'ambient occlusion in Ray Tracing. I possessori di una scheda video GeForce RTX Serie 20 o 30 possono inoltre accedere a NVIDIA Reflex per migliorare ulteriormente la propria esperienza di gioco, specie nelle arene competitive e nelle modalità multiplayer più intense.

Eccovi allora una lista con tutte le funzionalità supportate dai tre giochi compatibili con le ultime tecnologie grafiche della casa verde:

Battlefield 2042 : DLSS (con aumento delle prestazioni in 4K di 2 volte), Reflex (latenza ridotta del 28%), Ray Tracing RTX

: DLSS (con aumento delle prestazioni in 4K di 2 volte), Reflex (latenza ridotta del 28%), Ray Tracing RTX GTA Trilogy Definitive Edition: DLSS (con aumento delle prestazioni che arriva fino all'85%)

Bright Memory Infinite: DLSS (con aumento delle prestazioni su GPU GeForce RTX fino a 2,5 volte con Ray Tracing abilitato), Reflex (latenza ridotta fino al 40%)

In calce e in cima alla notizia trovate i filmati dimostrativi confezionati dagli autori di Battlefield 2042 e Bright Memory Infinite per testimoniare i benefici del DLSS e Reflex di NVIDIA nei giochi PC eseguiti su GPU GeForce RTX.