Battlefield 2042, guerra e distruzione in multiplayer: la Beta vi sta piacendo?

Abbiamo provato la beta di Battlefield 2042, il nuovo sparatutto multiplayer di EA DICE e Ripple Effect che propone una guerra su larga scala. Voi lo avete provato? Vi convince? Eccovi le nostre impressioni sui test online.

In previsione del lancio del titolo previsto per il 19 novembre su PC e console PlayStation e Xbox di questa e della passata generazione, DICE e la nuova sussidiaria losangelina di EA offrono ai patiti del genere l'opportunità di cimentarsi nelle sfide di una Beta che, sul fronte strettamente ludico, lascia davvero ben sperare per il tenore qualitativo del prodotto finale.

L'ultima iterazione del kolossal sparatutto, infatti, prova a trasmettere tutta l'intensità di una guerra totale su larga scala e vi riesce grazie ad un level design ben congegnato e un impianto di gameplay consolidatosi negli anni. Certo, permangono i dubbi sul rischioso approccio adottato nel nuovo sistema di Classi di Battlefield 2042 (rinominate in Specialisti), ma per avere un quadro più chiaro della sua struttura e degli elementi che lo andranno a comporre bisognerà necessariamente attendere fino all'apertura dei server della versione 1.0.

Nel frattempo, se volete saperne di più sul tenore dei contenuti offerti dalla nuova fase di testing online aperta da Electronic Arts, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sulla Beta di Battlefield 2042 a firma di Alessandro Bruni.