Battlefield 2042: la Guerra Mondiale dei Non-Patriated nel teaser del cortometraggio

Dopo aver illustrato tutte le mappe di Battlefield 2042 Portal, Electronic Arts mostra il teaser di Exodus, il cortometraggio ufficiale che racconterà la Guerra Mondiale del futuro combattuta dai Non-Patriated.

Il conflitto su vasta scala ipotizzato da DICE e Ripple Effect coinvolgerà gli Stati Uniti, la Russia e i rispettivi alleati per tratteggiare un futuro quantomai fosco, dominato dalla cronica carenza di cibo, energia e acqua pulita causata dagli sconvolgimenti climatici globali.

Gli eventi porteranno al collasso di decine di nazioni e costringeranno milioni di persone a divenire Non-Patriated e a migrare verso i Paesi meno colpiti dalla crisi climatica, stringendo accordi locali con l'uno o l'altro schieramento. Il teaser di Exodus si riallaccia al canovaccio narrativo di Battlefield 2042 e promette di raccontare, con l'approccio di un finto documentario di guerra, ciò che avverrà in futuro nei numerosi teatri di guerra che vedranno per protagonisti i Non-Patriated e i rispettivi alleati (che cambieranno in funzione del contesto regionale).

La versione completa del cortometraggio Exodus sarà disponibile dalle ore 17:00 italiane di giovedì 12 agosto. Nel frattempo, vi ricordiamo che Battlefield 2042 è previsto al lancio per il 22 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.