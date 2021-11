Battlefield 2042 guida: come funzionano i ticket

Come da tradizione nella serie, anche il multiplayer di Battlefield 2042 si baserà sulla meccanica di respawn regolata dal consumo di particolari ticket. Ecco tutto ciò che serve sapere sule caratteristiche di questa feature, che DICE ha implementato a partire dalla modalità Conquista.

A inizio partita, entrambi gli schieramenti coinvolti in battaglia potranno contare su una quantità limitata di biglietti. Ogni unità di tale risorsa corrisponde al numero di rientri che i giocatori potranno sfruttare per tornare subito al fronte, dopo essere caduti sotto i colpi dei nemici. Come si può logicamente intuire, la prima squadra a terminare i ticket è destinata ad accettare l'eventuale sconfitta, non potendo più permettersi di perdere alcun membro senza andare incontro all’inferiorità numerica.



Tra gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione ci sono anche gli obiettivi sparsi per la mappa che assicurano il controllo dei settori che la compongono. Conquistare tali zone fa sì che il team nemico consumi un maggior numero di biglietti legati alla meccanica di respawn, garantendovi così un consistente vantaggio in grado di definire l’esito dello scontro.

