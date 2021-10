Battlefield 2042 guida: come giocare in modalità Conquista

Il nuovo capitolo della serie di sparatutto su larga scala di Electronic Arts è pronto per mostrarsi al grande pubblico attraverso la Open Beta di Battlefield 2042 disponibile per tutti dal 7 al 9 ottobre e dal 6 al 9 ottobre per gli abbonati al servizio EA Play, per coloro che hanno prenotato il gioco e per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

La modalità di gioco che troverete all'interno dell'open beta multigiocatore dei prossimi giorni è Conquista, una delle modalità più iconiche della serie Battlefield: all’interno di questa modalità, durante la quale si affrontano due diverse fazioni da 64 giocatori ciascuna, dovrete cercare di assumere e poi mantenere il controllo del maggior numero possibile di bandiere presenti sulla mappa. Controllando le bandiere il numero di rinforzi nemici diminuirà costantemente con il passare del tempo: una volta che il numero di rinforzi di una delle due squadre arriva a 0, quella squadra perde la partita.

Il numero dei rinforzi, chiaramente visibili in ogni momento all’interno dell’interfaccia del giocatore, indica il numero di respawn che i giocatori di ciascuna delle due squadre hanno a disposizione dopo essere morti. Di conseguenza, è importantissimo notare che uccidere un nemico, e contestualmente impedirne la rianimazione da parte di un medico, farà diminuire il contatore dei rinforzi avversario di una unità non appena il nemico ucciso tornerà sul campo di battaglia, un’operazione che per l’appunto costa 1 rinforzo di squadra. Grazie a questo tipo di struttura, la modalità Conquista unisce la necessità di conquistare e difendere alcune zone di controllo alla necessità di sopraffare i nemici anche con la forza bruta.

La modalità Conquista di Battlefield 2042 apporterà poi alcune novità all’interno della serie: come sappiamo, infatti, in Battlefield 2042 è possibile scegliere uno specialista con abilità uniche e modificare gli accessori delle armi durante la partita, una meccanica di gameplay che insieme alle furiose tempeste e agli eventi climatici dinamici che saranno presenti nei match multigiocatore promette di creare una grande quantità di situazioni estremamente dinamiche che metteranno costantemente sotto pressione il giocatore, il quale dovrà continuamente modificare la propria strategia e l’approccio alla partita a seconda della situazione.