Battlefield 2042: la guida al sistema Plus delle armi

Tra le novità del gameplay di Battlefield 2042 è presente il sistema Plus, meccanica che permette di cambiare componenti alla propria arma direttamente sul campo di battaglia, senza dover tornare ogni volta al menu di selezione del personaggio per effettuare le modif: ecco come funziona.

Alcuni hanno già potuto sperimentare il sistema Plus nella beta di Battlefield 2042 (a riguardo, ecco come giocare in anticipo a Battlefield 2042). Il suo utilizzo è sicuramente parte integrante dell'equilibrio complessivo delle meccaniche di gioco, rappresentando un cambiamento potenzialmente importante nelle dinamiche tipiche della serie targata DICE. Per aprire questo menù bisogna premere il tasto L1 su PS4 e PS5, LB sulle console Xbox e T su PC, muovendo il cursore sulla componente da equipaggiare o cambiare e, infine, lasciando la pressione del tasto per completare la modifica.



Questo sistema è sempre attivabile, anche durante gli scontri a fuoco: se avete quindi necessità di un mirino più preciso per abbattere un avversario in lontananza, potrete farlo. Lo stesso vale per calci, torce o componenti per il fuoco secondario. Battlefield 2042, lo ricordiamo, uscirà il 19 novembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC. E a proposito della serie, secondo un insider il prossimo Battlefield sarebbe già in sviluppo.