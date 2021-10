Battlefield 2042 Hazard Zone: la guerra infuria nel Reveal Trailer della nuova modalità

Come promesso, gli sviluppatori di EA DICE e Ripple Effect mostrano in video Hazard Zone, la nuova modalità di Battlefield 2042 parallela e complementare alle sfide multiplayer "canoniche".

Il filmato in cinematica confezionato dalle sussidiarie di Electronic Arts ci tuffa nelle atmosfere di questa esperienza a tinte survival che sembra trarre ispirazione da Escape from Tarkov. Chi si cimenterà in queste attività online verrà infatti catapultato all'interno di una squadra composta da quattro agenti, con l'incarico di recuperare i Data Drive critici sparsi sul campo di battaglia prima che vengano individuati dai nemici.

L'acquisizione di questi preziosi oggetti passerà inevitabilmente per la ricerca degli equipaggiamenti e delle armi più avanzate da raccogliere all'interno di un'arena di grandi dimensioni: il ritmo delle partite sarà scandito da una tempesta in lontananza che si abbatterà sulla mappa per provocare ulteriore scompiglio.

Diversamente da quanto ventilato dalle recenti voci di corridoio, Hazard Zone sarà disponibile sin dall'uscita di Battlefield 2042 e rientrerà nella rosa dei contenuti di lancio accessibili dal 19 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Diversamente da quanto ventilato dalle recenti voci di corridoio, Hazard Zone sarà disponibile sin dall'uscita di Battlefield 2042 e rientrerà nella rosa dei contenuti di lancio accessibili dal 19 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.