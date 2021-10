Battlefield 2042 Hazard Zone: ecco quando sarà presentata la nuova modalità multiplayer

Con un breve teaser condiviso sui social, Electronic Arts fissa la data del Premiere Trailer di Hazard Zone, la modalità 'alla Escape from Tarkov' di Battlefield 2042 che ne arricchirà l'esperienza multiplayer.

La presentazione ufficiale di Hazard Zone avverrà alle ore 17:00 italiane di giovedì 14 ottobre. Il teaser proposto da EA non fornisce delle indicazioni sui contenuti di questa misteriosa esperienza multigiocatore parallela alle attività competitive "canoniche" di Battlefield 2042.

A voler dar retta ai leak di agosto su Hazard Zone, si tratterà di una modalità che proporrà delle dinamiche di gameplay affini a quelle sperimentabili nelle arene di Escape From Tarkov, con partite da disputare in un contesto online PvPvE che prevede delle sfide contro IA nemiche e giocatori in rete, con una progressione basata sull'acquisizione graduale degli equipaggiamenti presenti sulla mappa.

La definitiva conferma (o smentita) alle anticipazioni dei mesi scorsi l'avremo perciò dal pomeriggio del 14 ottobre ammirando il Premiere Trailer di Hazard Zone. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia delle nostre riflessioni sulla prova con la Beta di Battlefield 2042, un test che è stato al centro delle polemiche della community per i numerosi bug che ne hanno piagato l'esperienza ludica al punto tale da spingere in molti a chiedere un posticipo del gioco.