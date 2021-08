Battlefield 2042, inefficaci le minacce di EA: un altro video leak mostra il gameplay

Nonostante le ripetute minacce di EA ai leaker di Battlefield 2042, non sembra trovare ancora fine la fuga di materiale relativo al nuovo capitolo della serie shooter.

Con l'avvio della Beta tecnica di Battlefield 2042, hanno infatti iniziato ad apparire in rete un sempre maggior numero di video gameplay tratti dalla sessione di test. Con l'accentuarsi del fenomeno, il team di Electronic Arts ha ricordato con veemenza alla community gli accordi di non divulgazione che regolano lo svolgimento della prova dello shooter, arrivando a minacciare ban permanenti per gli account colpevoli della condivisione di filmati non autorizzati.

Nonostante tutto ciò, è ora apparso in rete un nuovo video leak di Battlefield 2042. Con una durata di circa cinque minuti, quest'ultimo offre uno scorcio su alcune delle dinamiche di gameplay che andranno a caratterizzare la prossima produzione di DICE. Tratto dalla Closed Beta di Battlefield 2042, il filmato non ritrae ovviamente la versione definitiva del gioco, il cui sviluppo sta ancora procedendo a pieno ritmo presso gli studi di Electronic Arts.



Difficile a questo punto immaginare che la fuga di video e immagini possa trovare un argine nel breve periodo, ma non è da escludere che tale filmato possa essere presto rimosso. La data di lancio di Battlefield 2042, lo ricordiamo, è fissata per il prossimo 22 ottobre 2021.