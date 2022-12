Battlefield 2042: inizia la Battaglia di Nordvik, il nuovo evento della Stagione 3

Electronic Arts arricchisce l'offerta contenutistica dell'esplosiva Stagione 3 di Battlefield 2042 illustrando e presentando in video tutti i contenuti della Battaglia di Nordvik, il nuovo evento dello sparatutto multiplayer di EA DICE e Ripple Effect.

Nel corso di questo evento speciale che terrà compagnia tutti i Dis-pat da qui alla fine dell'anno, i giocatori dovranno partecipare al conflitto scatenato dalle truppe controllate dall'alleanza segreta della Nordvik contro il reggimento Black Storm.

La Battaglia di Nordvik, non a caso, viene descritta dagli sviluppatori di EA DICE come "un punto di svolta nel conflitto globale tra due superpotenze". L'evento verrà suddiviso in tre esperienze uniche da vivere nelle tre settimane di attività ingame previste da Electronic Arts.

Nella Settimana 1 (dal 20 al 27 dicembre) avremo modo di partecipare all'Assalto a Nordvik. La Settimana 2 (dal 27 dicembre al 3 gennaio) verrà invece il turno della Difesa di Nordvik, mentre dal 3 al 10 gennaio parteciperemo alla Liberazione di Nordvik.

Chi parteciperà alle attività dell'evento potrà ottenere delle ricompense speciali come skin, bundle estetici e nastri. Quanto al futuro, ricordiamo che nei giorni scorsi EA DICE e Ripple Effect hanno condiviso nuovi dettagli sulle Stagioni 4 e 5 di Battlefield 2042.