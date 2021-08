Battlefield 2042: un leak svela i requisiti minimi e consigliati su PC

Il leaker Tom Henderson ha condiviso una immagine che svela i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Battlefield 2042, il nuovo sparatutto DICE ed Electronic Arts in uscita il prossimo autunno su tutte le principali piattaforme.

I requisiti minimi richiedono almeno 8 GB di RAM, una GPU RX 560 o GTX 1050 TI e una CPU AMD FX 8350 o i5 6600K, i requisiti consigliati invece prevedono 16 GB di memoria RAM, scheda video RTX 2060 o RX 5600 XT e una CPU AMD Ryzen 5 3600/i7 4790 o superiore.

Battlefield 2042: Requisiti Minimi

RAM: 8GB

GPU: RX 560 o GTX 1050 TI (4GB VRAM o superiore)

CPU: AMD FX 8350 o i5 6600K

Battlefield 2042: Requisiti Raccomandati

RAM: 16GB

GPU: RTX 2060 o RX 5600 XT (almeno 8GB VRAM)

CPU: AMD Ryzen 5 3600 o i7 4790

Al momento DICE non ha ancora confermato i requisiti di Battlefield 2042 e dunque queste potrebbero essere solamente specifiche tecniche provvisorie fornite ai tester della Beta Tecnica, apparentemente in programma per la prossima settimana.

Lo stesso Tom Henderson si è detto preoccupato per Battlefield 2042, nonostante DICE abbia assicurato che lo sviluppo è stato completato e il gioco si trova attualmente in fase di polishing, secondo l'insider l'aver mostrato solamente pochi secondi di gameplay non è un bel segnale da parte della compagnia.