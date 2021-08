Battlefield 2042: il mini-film Exodus racconta un mondo sull'orlo del collasso

Come promesso, EA DICE ha pubblicato il cortometraggio Exodus di Battlefield 2042, un'inquietante visione sul futuro del pianeta tra equilibri geopolitici ormai spezzati, un clima impazzito e milioni di persone che, ormai orfane dei propri Paesi collassati, finiscono col diventare dei Senza Patria.

Nella guerra mondiale del futuro in cui dovremo immergerci nell'universo multiplayer di Battlefield 2042, i Non-Patriated rivestiranno un ruolo determinante sia per l'esito finale del conflitto che, soprattutto, per le vicende che caratterizzeranno l'esperienza da vivere nelle arene online.

Il cortometraggio di Exodus si riallaccia così al canovaccio narrativo del conflitto su scala planetaria ipotizzato da DICE e Ripple Effect, una guerra tra nazioni costrette a fare i conti con la cronica carenza di cibo, energia e acqua pulita determinata dagli sconvolgimenti climatici.

Sul fronte strettamente ludico, il futuro fosco delineato dalle sussidiarie di Electronic Arts si rifletterà nella relativa "anarchia" che caratterizzerà l'approccio al gameplay dei Non-Patriated: ciascun gruppo di Senza Patria stringerà infatti delle alleanze di comodo con Stati Uniti, Russia e altri attori dello schacchiere geopolitico, di conseguenza potranno avere accesso a un ventaglio estremamente ampio di veicoli, equipaggiamenti ipertecnologici e armi (che cambieranno in funzione del contesto regionale).

Prima di lasciarvi al cortometraggio Exuds, vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile dal 22 ottobre su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.