Battlefield 2042: ancora mistero sulla Beta, partirà il 22 settembre?

Nella giornata di ieri Mediaworld ha anticipato le date della Beta di Battlefield 2042 svelando che la fase di test si terrà dal 6 all'11 settembre in anticipo per coloro che effettueranno il preordine del nuovo gioco EA. L'insider Tom Henderson è però di diverso avviso.

Inizialmente si parlava del 4 settembre come data di avvio per la Beta di Battlefield 2042 ma questa informazione è stata smentita, anche la finestra comunicata da Mediaworld potrebbe non corrispondere alla realtà dal momento che difficilmente la Beta durerà una intera settimana (dal 6 all'11 settembre, appunto). Tom Henderson rilancia indicando la data del 22 settembre, anche se non è chiaro se si parli di accesso anticipato per chi ha effettuato il preordine fisico o digitale oppure dell'open beta disponibile per tutti.

Electronic Arts e DICE dal canto loro non hanno ancora annunciato nulla in merito, sappiamo che la Beta di Battlefield 2042 si terrà a settembre ma le date ufficiali non sono note e gli sviluppatori per il momento non si sbilanciano. Ad agosto si è tenuto un test tecnico ad ingresso limitato necessario per testare la stabilità dei server e dell'infrastruttura online, la Beta permetterà invece di testare il gioco su larga scala coinvolgendo milioni di giocatori.