Battlefield 2042: la modalità Portal permetterà di disattivare gli Specialisti

Electronic Arts e DICE hanno svelato diversi nuovi dettagli sulla modalità Portal di Battlefield 2042, che promette di rivelarsi un'esperienza molto più creativa e particolare rispetto a quelle tipiche offerte dalla serie bellica in passato.

Emerge un altro elemento interessante relativo a Portal: nel tentativo di rendere quanto più bilanciato possibile il gameplay della promettente modalità online, il gioco consentirà di disabilitare manualmente tutti gli Specialisti presenti in Battlefield 2042. Ai giocatori verrà lasciata la totale libertà di decidere quali includere e quali rimuovere, potendo optare per singoli Specialisti oppure rimuoverli tutti in toto e dare così vita a dinamiche sempre variegate all'interno delle partite in rete a Portal.

Gli utenti potranno inoltre mescolare gli Specialisti con le Classi riprese dai vecchi episodi della serie, ripresi dal Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 3; da questi tre capitoli sono riprese anche diverse mappe classiche, e l'ampia gamma di personalizzazioni disponibili per gli utenti promettono di dare vita a dinamiche imprevedibili all'interno di Portal, con tanto di equipaggiamenti, arsenale e design degli scenari ripresi dal passato bilanciati in modo da sposarsi al meglio con il gameplay di Battlefield 2042.

Ricordiamo infine che Battlefield 2042 sarà in prova gratis per 10 ore su EA Play e Game Pass il prossimo 12 novembre 2021, così da offrire ai fan un ulteriore, corposo assaggio dei contenuti del gioco in vista del debutto della versione completa prevista per il successivo 19 novembre.