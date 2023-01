Battlefield 2042: la modifica alle classi d'equipaggiamento apporterà numerosi cambiamenti

Son in arrivo numerosi cambiamenti in casa Battefield 2042, come recentemente suggerito dallo stesso team di sviluppo. Un nuovo aggiornamento per l'ultima iterazione dell'iconico brand targato EA e DICE è alle porte e porterà con sé alcune rivoluzioni relative al sistema di equipaggiamento per l'arsenale utilizzato in battaglia.

Poco dopo l'inizio della battaglia di Nordvik per la stagione 3 di Battlefield 2042, arrivano ulteriori novità: stando a quanto riferito dal team di Battlefield 2042, infatti, le modifiche che seguiranno nel prossimo futuro andranno ad apportare alcuni cambiamenti importanti nella gestione del proprio equipaggiamento, nonostante il sistema dedicato agli specialisti utilizzabili nei match online - ampiamente criticato e ritenuto controverso dagli stessi fan - rimarrà inalterato. Gli specialisti hanno infatti riscontrato reazioni contrastanti, il che ha portato ad alcuni cambiamenti nel corso dei mesi che hanno seguito il lancio del gioco.

Proprio per questo, l'update 3.2 in arrivo questo mese introdurrà delle modifiche ai gadget, all'equipaggiamento e non solo: se dapprima vi era la possibilità di scegliere numerose opzioni di creazioni del proprio arsenale per tutti gli specialisti, con il nuovo aggiornamento verranno introdotte delle limitazioni nella rimodulazione dei gadget di classe. Questo, a detta degli sviluppatori, dovrebbe consentire agli utenti una maggiore facilità nella costruzione della propria classe.

Tuttavia, nel corso di un post dedicato alle novità dell'aggiornamento 3.2, il team di sviluppo ha chiarito come l'idea di garantire l'utilizzo di tutte le armi a qualunque classe sia la direzione giusta per il futuro del capitolo, anche tenendo conto dell'introduzione della competenza delle armi. "L'intento delle competenze delle armi non è quello di imporre l'equipaggiamento, ma piuttosto di incoraggiare e fornire un suggerimento su ciò che può funzionare meglio".

Infine, sempre sul fronte dei principali cambiamenti in Battlefield 2042, il team è alle prese con alcuni cambiamenti in gioco. In particolare, i loadout saranno adesso unificati per classe, garantendo il mantenimento dell'equipaggiamento nel caso in cui si decidesse di cambiare lo specialista. Intanto, mentre gli utenti si preparano a ricevere questo nuovo aggiornamento, l'utenza è ancora in attesa di nuove informazioni sulle prossime stagioni, seguendo a ruota le novità annunciate dal team di Battlefield 2042 per la stagione 4 e 5.