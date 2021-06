Battlefield 2042 non avrà la campagna, dettagli su modalità e specialisti

Battlefield 2042 è finalmente divenuto realtà a tutti gli effetti dopo il trailer di annuncio pubblicato da Electronic Arts. Emergono ora tutti i dettagli relativi al nuovo episodio della storica serie bellica firmata DICE e ai contenuti che offrirà. E non mancano alcune sorprese in tal senso.

Tanto per cominciare, il nuovo Battlefield non offrirà nessuna campagna o modalità storia di sorta, distaccandosi quindi dal passato: ci sarebbe la possibilità di giocare in solitaria tra gli scenari della produzione contro avversari mossi dalla I.A., ma è chiaro che la nuova esperienza offerta dal franchise sarà totalmente votata al multiplayer online. Le modalità di gioco principali saranno due: si parte con All-Out Warfare, che prende le meccaniche di modalità molto amate dai fan della serie come Conquista e Sfondamento e le aggiorna per la nuova generazione offrendo battaglie fino a 128 giocatori su mappe di dimensioni enormi, le più vaste mai offerte dal franchise. L’altra opzione di gioco è Hazard Zone, incentrata sugli scontri a squadre sempre attraverso le grandi mappe della produzione, e che offrirà un approccio inedito ai combattimento rispetto a quanto visto nei predecessori.

Altro elemento d’interesse nelle meccaniche di gioco è rappresentato dagli Specialisti: si tratta di quattro classi ben distinte in termini di equipaggiamento, tratti peculiari e specialità. Ecco quali sono i quattro Specialisti: Wikus “Casper” Van Daele, ricognitore dotato di sensori di movimento e che può fare affidamento su un drone da battaglia; Webster Mackay, classe d’assalto, dotato di grande agilità ed equipaggiato con un rampino; Maria Falck, chirurgo di battaglia e preziosa classe di supporto; infine Pyotr “Boris” Guskovsky, ingegnere specializzato nella costruzione di sentinelle armate.

Ricordiamo che Battlefield 2042 uscirà il 22 ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One sia in formato fisico che digitale. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra anteprima di Battlefield 2042.