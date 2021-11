Battlefield 2042 non avrà la chat vocale al lancio: quando arriva?

Battlefield 2042 non avrà il supporto alla chat vocale al lancio, fissato per il 19 novembre su PC e console PlayStation e Xbox. Almeno all'inizio, dunque, i giocatori dovranno coordinarsi sul campo di battaglia con i membri del proprio team ricorrendo a metodi alternativi.

Ciò comunque non è da considerarsi una vera e propria sorpresa, dato che la chat vocale era assente anche dalla Beta del nuovo episodio della serie bellica firmata Electronic Arts, tuttavia lo sviluppatore DICE ha confermato in un'intervista a Polygon che la feature verrà implementata prossimamente, poco dopo il debutto del gioco. Al momento, però, non ci sono informazioni concrete su quando verrà effettivamente messa a disposizione.

Ad ogni modo, in attesa dell'aggiornamento, gli utenti potranno interagire tra di loro tramite la chat testuale (per la prima volta in assoluto disponibile anche su console) oppure attraverso la Commo Rose già vista in diversi altri esponenti passati della serie Battlefield. La comodità della chat vocale, tuttavia, resta insuperabile di fronte a un prodotto incentrato su frenetiche battaglie online, pertanto la speranza è di vederla arrivare all'interno di Battlefield 2042 il prima possibile.

In attesa della recensione completa, eccovi nel frattempo i nostri primi pareri sulla versione completa di Battlefield 2042. Ricordiamo infine che la Stagione 1 di Battlefield 2042 inizierà nel 2022.