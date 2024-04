Battlefield 2042 non avrà altre Stagioni: EA Motive si unisce a DICE per Battlefield Next

COn un aggiornamento pubblicato sulle sue pagine ufficiali, DICE ha annunciato che la Stagione 7 di Battlefield 2042 sancisce sostanzialmente la fine del supporto post-lancio dello sparatutto bellico. Lo studio svedese, affiancato da EA Motive, si concentrerà ora sul prossimo capitolo del franchise.

Come leggiamo nel lungo post pubblicato da DICE, "Quando è stato lanciato Battlefield 2042, abbiamo promesso di includere nel gioco quattro stagioni di contenuti, tra cui nuove mappe, specialisti aggiuntivi, armi, veicoli e altro ancora. Con il proseguire delle nostre stagioni, il feedback che abbiamo ricevuto ha chiarito che la vostra voglia di Battlefield 2042 rimaneva forte. Abbiamo colto l'opportunità per far evolvere il gioco e renderlo ancora migliore. Il mese scorso abbiamo pubblicato la settima stagione di Battlefield 2042 – Turning Point. Anche se ci siamo divertiti e siamo orgogliosi di creare queste stagioni di contenuti aggiuntivi per Battlefield 2042, ora è necessario per noi passare dal presente al futuro. Ciò significa in definitiva che la Stagione 7 fungerà da stagione finale per Battlefield 2042".

Nonostante questo, "continueremo a supportare il gioco con nuove sfide di gioco, eventi, modalità e, ovviamente, manutenzione continua. Sappiamo che questa notizia potrebbe essere deludente. Tuttavia, ci è parso chiaro che era giunto il momento per noi di spostare le nostre risorse e concentrarci per dedicarci completamente a ciò che verrà in futuro. Abbiamo una visione ambiziosa per accogliere e sbloccare il vasto potenziale del gioco di squadra basato sulle classi e delle battaglie intense e coinvolgenti della serie. A tal fine, Motive Studio, i talentuosi sviluppatori conosciuti di recente per il loro lavoro sull'acclamato remake di Dead Space e Star Wars: Squadrons, stanno costruendo un team concentrato su Battlefield. Siamo estremamente entusiasti di Motive, poiché stanno mettendo a disposizione la loro esperienza con Frostbite e una narrazione avvincente, unendosi a DICE, Criterion e Ripple Effect nella costruzione di un universo di Battlefield attraverso esperienze multiplayer connesse e per giocatore singolo".

