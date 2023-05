Battlefield 2042 'non aveva chance di successo' al lancio, ammette un ex DICE

Il prossimo 7 giugno entrerà nel vivo la Stagione 5 di Battlefield 2042: il titolo firmato Electronic Arts e DICE continua dunque ad aggiornarsi con nuovi contenuti e sfide, ma in molti ancora non hanno dimenticato il problematico lancio di novembre 2021, compreso un ex sviluppatore del controverso sparatutto bellico.

Le parole di Joakim Bodin, in passato tra le fila di DICE come Senion software engineer, sono chiare: Battlefield 2042 non aveva alcuna possibilità di rivelarsi un successo al debutto. "Il gioco ha avuto varie versioni e le scadenze non sono mai cambiate più di tanto, dunque non aveva molta chance di rivelarsi grande al lancio", spiega su Twitter Bodin, oggi in forza ad Epic Games come Senior backend engineer, allegando l'immagine del Metascore di Battlefield 2042, pari a 68. In ogni caso l'autore si dice orgoglioso del lavoro svolto sul gioco, in particolare per quanto riguarda l'implementazione del Cross-Play e della Cross-Progressioni.

"I suoi sistemi online faranno da base per i futuri titoli", ne è sicuro Bodin. Il proseguo della serie è tra l'altro già delineato: oltre ad ulteriori update per Battlefield 2042, diversi team interni ad EA stanno già lavorando sulla prossima iterazione principale del brand, al momento ancora avvolta nel mistero. EA ritiene Battlefield 7 fondamentale per il proprio futuro, dunque c'è grande curiosità di scoprire come stanno andando i lavori sul gioco.