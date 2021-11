Battlefield 2042 non ci ha convinti appieno: scoprite perché nella Video Recensione

Dopo molti giorni trascorsi sui campi di battaglia di Battlefield 2042, il nostro Alessandro Bruni è pronto ad emettere un verdetto definitivo sul nuovo blockbuster di DICE ed Electronic Arts.

Battlefield 2042 è giunto sugli scaffali con una proposta decisamente interessante, che lascia intravedere immediatamente tutte le sue potenzialità, con modalità di grande spessore e innovazioni più che promettenti. Purtroppo, la produzione non ci mette molto a mostrare anche la sua natura disorganica, che influisce in maniera decisiva sul giudizio finale. Non mancano, inoltre, numerosi problemi tecnici e di bilanciamento, che molti probabilmente verranno corretti nei prossimi mesi a suon di patch (la prima è già arrivato, il secondo update di Battlefield 2042 è atteso invece entro la fine della prossima settimana).

Malgrado questi problemi, il titolo è ugualmente capace di donare tante ore di sane divertimento agli amanti del genere, anche grazie a quell'eccezionale fucina creativa che risponde al nome di Battlefield Portal. Ne saprete di più leggendo la recensione di Battlefield 2042 redatta dal nostro Alessandro Bruni e guardando la Video Recensione in apertura di notizia.